Martika et Julien Guirado (Moundir et... 2) : Couple glamour de la nuit cannoise

Plus rien n'arrête les starlettes de la télé-réalité... Surtout le couple que forment à la perfection Julien Guirado et Martika, candidats en binôme dans la nouvelle saison de Moundir et les apprentis aventuriers.

Présents sur la Croisette durant le Festival international du film de Cannes, les tourtereaux semblent vouloir se faire remarquer quoi qu'il arrive. Hier soir, lundi 22 mai, à l'occasion d'une soirée organisée par Playboy à la Villa Schweppes, les deux Sudistes se sont prêtés aux jeux des photographes, verres à la main, face au photocall.

Alors que dimanche soir, de nombreuses starlettes à l'instar de Capucine Anav, Kenza Sadoun ou encore Christophe Beaugrand bougeaient sur le rythme des mix du DJ Kungs à la Villa Schweppes, c'est dans une tout autre ambiance que la nuit dernière les amoureux vivant désormais à Monaco ont fait la fête.

Exit les strass et les paillettes, pour ce photocall, Martika a mis le paquet sur sa tenue. Pat d'eph' blanc, top brodé aux teintes dorées et hauts talons compensés, celle qui enflammait la Toile il y a peu avec son décolleté XXL était à la pointe de la mode pour le set du duo Synpason.

Plus tôt dans la journée, le couple affichait fièrement sur les réseaux sociaux sa nouvelle apparition sur nos écrans. Sur son compte Instagram, Julien Guirado a même publié un cliché de sa bien-aimée et lui qu'il a légendé "Ce soir, on écrit l'histoire. Rendez-vous à 18h55", rien que ça.