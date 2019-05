Marvin (Moundir 4) amoureux de Maeva : "Ça fait deux ans que j'attendais ça"

Ce lundi 13 mai 2019, W9 donne le coup d'envoi de la quatrième saison de Moundir et les apprentis aventuriers. On retrouvera notamment Marvin et Maeva, révélés dans Secret Story 10 (en 2016). Purepeople les a rencontrés pour leur poser des questions sur leur aventure.

La jeune femme de 26 ans et le jeune homme de 24 ans s'étaient mis en couple dans la Maison des Secrets, ils avaient vécu une histoire d'amour pendant près d'un an. Mais en mars 2017, ils ont annoncé leur rupture et avaient admis auprès de leurs fans ne pas être en excellents termes. Quelle ne fut donc leur surprise pour eux en découvrant qu'ils allaient partager une nouvelle aventure ensemble.

Mais Marvin espérait secrètement que son binôme serait son ancienne petite amie. La raison ? Il souhaitait la reconquérir. "Je n'ai pas eu de déclic. Je n'attendais que ce tournage pour y aller. Il n'y avait que Moundir qui aurait pu faire en sorte que je puisse la récupérer. Ça fait deux ans que j'attendais ça. Je ne l'aimais pas secrètement", a confié le jeune homme.

Des déclarations confirmées par Maeva. Cette dernière a même précisé que ces deux dernières années, il lui avait envoyé de nombreux messages pour qu'ils se réconcilient. "Je n'avais pas confiance. J'étais restée sur ce qu'il s'était passé à l'époque et j'essayais d'oublier le passé. Donc je me disais que ce n'était pas une bonne idée de lui laisser une chance", a-t-elle précisé.

Mais Maeva lui a finalement laissé une nouvelle chance : "On est sorti ensemble il y a trois ans, on était plus jeunes. Et lui a deux ans de moins que moi, donc pour une jeune homme de 21 ans, c'est normal de faire des erreurs et des conneries. Mais c'est devenu un homme. Il a été juste incroyable. C'est une personne extraordinaire aujourd'hui."

