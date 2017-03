Marvin (Secret Story 10) dévoile son incroyable salaire pour l'émission

Avis aux personnes qui souhaitent se faire de l'argent facilement : Secret Story est fait pour vous ! Marvin, candidat de la 10e saison, s'est confié sur son salaire lors d'une interview En toute intimité à Sam Zirah. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça fait envie...

L'ancien petit ami de Maéva a admis avoir été payé une belle somme pour intégrer la Maison des Secrets : "On est payés 534 euros la semaine, en brut. C'est ce que j'ai touché." Et bonne nouvelle, même après une élimination, les candidats continuent à recevoir de l'argent sur leur compte en banque : "Quand on sort de Secret, jusqu'à ce que l'émission se termine, on est toujours payés 343 euros brut par semaine, même si on n'est plus dans l'émission parce que l'on passe à l'antenne et que l'on est invités pour le Débrief. Et en plus, on a 750 euros de droit à l'image pendant deux mois, donc 1500 euros."

À la suite de son exclusion – "pour comportement et propos inappropriés" – Marvin a donc vu son compte en banque bien rempli : "J'avais à peu près 6 000 euros pour six semaines." De quoi donner encore plus l'envie aux fans de télé-réalité de postuler pour la 11e édition.