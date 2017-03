Maéva (Secret Story 10) jetée à la rue par Marvin : "Il m'a laissé une heure"

Maéva multiplie actuellement les interviews pour répondre aux graves accusations de son ex Marvin, l'un des beaux gosses de Secret Story 10 (NT1). Après avoir fondu en larmes devant nos confrères de Star24 en parlant de son passage par la case "hôpital psychiatrique" à l'âge de 17 ans (un fait révélé par son ex), l'ex-championne de car wash s'est exprimée dans les pages du magazine Public !

D'entrée de jeu, Maéva a parlé de sa récente séparation mouvementée avec Marvin. "Il m'a expulsée de notre appartement le 7 mars dernier. Il ne m'a laissé qu'une heure pour rassembler mes affaires et déguerpir. Heureusement que je suis hébergée chez une copine sinon, je serais à la rue", a-t-elle assuré. Et de rappeler : "En décembre dernier, Marvin a levé la main sur moi lors d'un voyage à Marrakech (...) J'ai eu très peur. À l'époque, j'ai minimisé l'incident car je l'aimais et j'espérais que les choses s'arrangeraient."

Interrogée ensuite sur le comportement de l'homme qu'elle a rencontré dans la Maison des Secrets à l'automne dernier, Maéva a raconté : "Marvin est très impulsif et peut basculer dans des attaques très virulentes en une fraction de seconde. Il se met à hurler : 'Espèce de grosse p*te', 'Va te faire enc*ler", "T'es bonne qu'à faire des émissions de p*tes !' Voilà le genre de remarques auxquelles j'avais droit quasi-quotidiennement." Maéva a aussi évoqué son quotidien peu épanouissant avec Marvin. "Ça n'avait rien d'extraordinaire. Je gérais toutes les tâches ménagères pendant qu'il faisait de la musculation avec ses potes. Les sorties étaient rares (...) À cause de Marvin, j'ai dû décliner plusieurs propositions intéressantes. Il s'opposait systématiquement à ce que je participe à d'autres émissions. J'étais sa chose, sa propriété. Marvin est un garçon toxique", a-t-elle expliqué.

Pour finir, la bombe nantaise a nié s'être "prostituée" ou être une consommatrice de drogue, comme son ex l'a déclaré. "Je connais le milieu de la nuit, j'y ai travaillé en tant que danseuse, ce serait vous mentir de dire que je n'ai jamais touché à la drogue. J'ai aussi reçu beaucoup de propositions indécentes, mais je n'ai jamais accepté ce type de sollicitations. J'ai fait du strip mais je n'ai jamais fait la pute", a-t-elle conclu.

Une interview à retrouver en intégralité dans Public, actuellement en kiosques.