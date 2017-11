Mary de Danemark et ses quatre enfants choqués, témoins d'un accident...

Cette année encore, la progéniture du prince héritier Frederik et de la princesse Mary de Danemark était toute disposée, malgré la froideur d'un petit matin de novembre dans les environs de Copenhague, à s'extasier devant la Chasse Hubertus et à s'amuser des chutes spectaculaires qui font partie du folklore de cette étonnante course équestre (Hubertus Jagt). Mais l'édition 2017 a été marquée par un accident un peu choquant...

Dimanche 5 novembre, la princesse Mary (45 ans) et ses quatre enfants, le prince Christian (12 ans), la princesse Isabella (10 ans) et les jumeaux le prince Vincent et la princesse Josephine (6 ans), arrivés en calèche, ont pris place au balcon du palais de l'Hermitage à Klampenborg, au nord de la capitale danoise, à l'occasion de cette périlleuse course d'obstacles de 13 km à travers Dyrehaven (la "forêt aux cerfs") qui réserve toujours son lot de péripéties et de cascades involontaires. Les beaux uniformes (veste rouge et pantalon blanc) des dizaines de cavaliers qui s'y engagent n'en sortent pas indemnes, mais les chutes restent la plupart du temps sans gravité. Mais cette année, de leur point de vue imprenable, les cinq spectateurs royaux ont assisté avec effroi à un incident inédit : vers la fin de l'épreuve, sous leurs yeux, un commissaire de course s'est trouvé sur le passage des chevaux et a été blessé. Secouru ensuite alors qu'il gisait, il a fallu l'évacuer en ambulance.

Choqués, à l'image de la princesse Mary, pétrifiée, les mains plaquées autour de sa bouche ouverte en signe d'horreur, les enfants ont finalement retrouvé l'enthousiasme qui était le leur jusqu'alors, très complices entre eux et avec leur maman, qui a fait quelques photos avec son smartphone. A la fin de la course, Isabella s'est jointe à elle pour remettre les trophées aux vainqueurs de cette année.

Le prince Henrik manque à l'appel...

Cette année, le prince Henrik, époux de la reine Margrethe II de Danemark, avait déserté l'ancien pavillon de chasse de Christian VI, où il avait l'habitude d'accompagner avec plaisir ses petits-enfants lors de la Chasse Hubertus. Atteint de démence, comme cela a été révélé au mois de septembre, le patriarche octogénaire ménage ses apparitions... Quant au prince Frederik, il ne pouvait être présent, accaparé par une réunion du Comité International Olympique à Lausanne.

Le couple héritier était réuni quelques jours plus tard avec le prince Joachim et la princesse Marie, ce qui est rare, à l'occasion d'un gala à Copenhague pour le "jubilé de la reformation". Entre-temps, la princesse Mary a procédé comme chaque année au dévoilement des timbres caritatifs de Noël, une opération dont elle est la marraine.