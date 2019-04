Mary-Kate Olsen : Soirée chic avec son époux Olivier Sarkozy et sa fille Margot

Mary-Kate Olsen et Olivier Sarkozy n'ont partagé qu'un seul tapis rouge. C'était en octobre 2017, lors d'une vente aux enchères organisée par Sotheby's à New York. Depuis, les époux n'ont plus jamais remis cela. Ils auraient pu réitérer l'expérience le jeudi 18 avril 2019 puisqu'ils ont participé à la même soirée, mais ne l'ont pas fait.

En effet, l'actrice, créatrice de mode et femme d'affaires américaine de 32 ans se trouvait au gala organisé pour le 20e anniversaire de YAGP (Youth America Grand Prix). Un événement au cours duquel elle a posé avec sa soeur jumelle Ashley, avec qui elle a incarné l'adorable et inoubliable Michelle de La Fête à la maison. Comme très souvent, Mary-Kate et Ashley avaient opté pour un look noir, n'étant pas de grandes adeptes de la couleur. L'actrice anglaise Jamet Montgomery était également présente.

De son côté, Olivier Sarkozy est apparu avec sa fille Margot. La jeune femme née en 2012 est issue du mariage du demi-frère de l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy avec Charlotte Bernard qui s'est soldé par un divorce en 2012.

Deux ans après la fin de son union, qui avait été célébrée dans les années 90 par son grand frère à Neuilly-sur-Seine, Olivier Sarkozy s'est fiancé avec Mary-Kate Olsen, en mars 2014. Une relation soigneusement protégée qui a abouti au remariage d'Olivier Sarkozy en novembre 2015, après une cérémonie intime organisée à Manhattan.

En mars 2017, Mary-Kate Olsen avait évoqué sa vie privée au cours d'une interview accordée avec sa jumelle à The Edit. "J'ai un mari, deux beaux-enfants et une vie. Je dois rentrer chez moi et faire à manger. Je fais du footing le week-end. On trouve la chose qui permet de se relaxer, et si on ne l'a pas, il faut la chercher. Sinon, on est vite surmené et on n'est pas productif", avait-elle déclaré.