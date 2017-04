Mary Pierce en deuil : Son père, escroc devenu entraîneur, est mort

Leur relation n'a pas toujours été apaisée, mais malgré les tensions et l'éloignement vécus durant plusieurs années, Mary Pierce se trouvait au côté de son père pour ses derniers instants de vie. Dans son édition du 20 avril, L'Équipe annonce le décès de Jim Pierce des suites d'une longue maladie. C'est en Floride que le père de Mary Pierce s'en est allé à 81 ans.

Si la nouvelle capitaine adjointe de l'équipe de France de Fed Cup chargée de former un duo de choc avec Yannick Noah était de nouveau proche de son père, elle n'a pas toujours vécu des instants faciles à ses côtés. Connu pour des faits d'escroquerie, vols de bijoux et falsification de chèques notamment, Jim Pierce (Bobby Glenn Pierce de son vrai nom) a choisi d'endosser le rôle d'entraîneur le jour où il a décelé en sa fille une future championne. Véritable bourreau, cet ancien commando de marines l'a ainsi contrainte à s'entraîner huit heures par jour dès son plus jeune âge, n'hésitant pas non plus à s'attaquer aux adversaires de sa fille comme lorsqu'elle n'avait que 12 ans et qu'il criait "Tue cette salope !"

Personnage violent, considéré comme dangereux sur le circuit, Jim s'en prend aussi à ses proches, notamment sa femme Yannick, la maman de Mary Pierce, qu'il va jusqu'à menacer de mort. Craignant pour sa sécurité et celle de sa fille, Yannick Pierce et allée jusqu'à engager des gardes du corps pour se protéger et utiliser de faux noms pour séjourner dans des hôtels. Bien qu'attachée à cet entraîneur très particulier qui lui menait la vie dure, Mary Pierce vit avec soulagement leur éloignement qui lui permet de souffler et de mettre sa carrière entre les mains d'un coach qu'elle connaît depuis longtemps.

Devenue une référence dans le monde du tennis (elle a remporté l'Open d'Australie en 1995 et Roland Garros en 2000), Mary Pierce retrouve son père quelques années plus tard, bien moins tortionnaire qu'auparavant.

Olivia Maunoury