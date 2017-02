Mary Pierce, ses regrets amoureux : "Je me voyais avoir des enfants, mais..."

She's back ! En novembre dernier, Amélie Mauresmo – enceinte de son deuxième enfant – annonçait qu'elle allait quitter provisoirement son poste de capitaine de l'équipe de France de Fed Cup. Si Yannick Noah – déjà entraîneur de la team France de Coupe Davis – la remplace depuis le mois décembre, il n'officie pas seul. Mary Pierce – dernière Française à avoir remporté Roland-Garros (en 2000) – a été recrutée par la Fédération française de tennis (FFT) pour occuper la fonction d'adjointe et former "un duo de choc" avec Yannick Noah. Les deux champions se connaissent très bien puisqu'ils ont remporté ensemble la Fed Cup en 1997.

C'est, sans surprise, avec beaucoup de plaisir que Mary Pierce et Yannick Noah se sont retrouvés cette semaine à Genève. La France affronte la Suisse samedi et dimanche avec une formation diminuée, marquée par l'absence remarquée de Caroline Garcia (qui a refusé de participer à la compétition).

Sortie du circuit en 2006 après une grave blessure au genou, Mary Pierce aurait bien aimé revenir, "mais c'était impossible" avoue-t-elle ce vendredi 10 février au Parisien. L'ancienne joueuse a choisi de se consacrer à la religion, "la chose la plus importante". "Il y avait des cours bibliques à l'île Maurice, j'avais envie de les suivre. Puis d'habiter là-bas. J'ai aussi effectué les voyages missionnaires en Afrique. Finalement, la page a été tournée assez facilement", avoue l'ex-tenniswoman de 42 ans.

Se faire une place en France n'a pourtant pas été chose facile pour la sportive née à Montréal, d'une mère française et d'un père américain, qui a grandi aux États-Unis et a débarqué dans l'Hexagone à l'âge de 15 ans. "J'ai débarqué sans parler très bien français, donc tout le monde se disait : Mais qui est cette fille qui vient piquer ma place ?" Sa place, Mary Pierce se l'est faite au fil des années, se consacrant entièrement au tennis puisque sa vie personnelle était bien moins remplie, ce qu'elle regrette. "Après ma carrière, je me voyais me marier, avoir des enfants, m'occuper de ma famille et ne plus voyager. Mais ça n'a jamais été le cas, donc je voyage toujours, j'entraîne", confie-t-elle, visiblement résignée, mais heureuse malgré tout.

Avec ce retour en équipe de France, Mary Pierce va devoir composer avec de nouveaux codes : "On sent que les filles d'aujourd'hui sont beaucoup plus centrées sur elles-mêmes... et l'argent." Il lui faudra donc s'adapter, guidée par maître Noah.

Olivia Maunoury

L'intégralité de l'interview de Mary Pierce est à retrouver dans Le Parisien du 10 février 2017.