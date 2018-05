Mathieu Johann en deuil : Sa maman est morte, son hommage bouleversant

Mathieu Johann a vu son monde s'effondrer. Sa maman est morte comme il l'a annoncé sur ses réseaux sociaux ce mercredi 9 mai 2018 à travers un bouleversant message. "Mon amour de maman a déployé ses ailes hier soir, entourée d'amour, couverte de baisers et de tendresse. Maman, ma Mamouchka, ma Lili, ma Mamounette, cette leçon magistrale de courage, de force... je ne l'oublierai jamais. Merci pour tout ce que tu m'as transmis et que je m'efforcerai de transmettre à mon tour à Louis et à Marin, tes deux brins de bonheur qui t'aiment à la folie eux aussi. Maman... Cette douleur... Éternellement, je t'aime...", écrit le candidat de la Star Academy 4 en légende de sa photo sur laquelle il tient la main de sa défunte mère.

De son côté, son épouse Clémence Castel (que l'on peut actuellement suivre dans Koh-Lanta All Stars) a écrit sur Twitter : "Rien à ajouter à ce message d'amour pour une maman..."