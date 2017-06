Mathieu Johann et Clémence Castel : L'adorable photo de leurs deux fils...

Mathieu et Clémence vendent leur boutique

Propriétaires d'un enseigne commerciale baptisée La Réserve située à Saint-Lô, commune de la Manche où ils habitent, Mathieu Johann et Clémence Castel s'en séparent. Le quotidien La Manche Libre relaye en effet que le couple cède sa boutique à sa vendeuse après sept années d'activité. "Nous sommes contents de pouvoir vendre le magasin à Agathe qui travaille avec nous depuis six ans. Elle connaît les clients et la boutique gardera le même esprit même si elle y mettra sa patte", confie Clémence Castel.

De quoi permettre aux jeunes parents de se consacrer un peu plus à leurs activités respectives. Mathieu Johann est conseiller départemental de la Manche, conseiller municipal de Saint-Lô, mais aussi producteur de musique. Clémence, elle, vient de terminer une formation en coaching parental. "Je commencerai cette activité en septembre pour venir en aide aux jeunes parents", indique l'ancienne gagnante de Koh Lanta.

Olivia Maunoury