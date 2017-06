Mathieu Valbuena en charmante compagnie : La température grimpe à Ibiza

La saison de Ligue 1 est terminée depuis plusieurs semaines. Ne faisant pas partie des Bleus sélectionnés par Didier Deschamps pour les matchs amicaux et de qualifications à la Coupe du Monde 2018, Mathieu Valbuena peut profiter sans aucune contrainte du temps libre qui s'offre à lui. Le footballeur français de 32 ans est allé passer quelques jours du côté d'Ibiza la semaine dernière, en compagnie d'amis.

Le milieu offensif a été repéré à bord d'un yacht le 10 juin dernier, entouré de plusieurs jeunes femmes dont l'une particulièrement dévouée. Pour minimiser les coups de soleil, auxquels il n'a pas réussi à échapper, Mathieu Valbuena a pu compter sur l'une de ses partenaires pour lui recouvrir le dos de crème solaire, une jolie brune sans aucune ressemblance avec Fanny Lafon, celle qui partageait sa vie aux dernières nouvelles.

Très discret sur sa vie privée, encore plus depuis la fameuse affaire de la sextape dans laquelle Karim Benzema et Djibril Cissé seraient impliqués, Mathieu Valbuena n'a plus posté de photo de couple sur sa page Instagram depuis des mois. La dernière remonte au 28 décembre, lorsque le footballeur s'adonnait à une séance de sport avec la maman de sa petite Léa née en février 2016.