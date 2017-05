Mathieu Valbuena et la sextape : "Cette affaire me suivra pour toujours"

Mathieu Valbuena a connu une saison délicate, "noire, la plus compliquée de ma carrière" avoue le milieu offensif de l'Olympique lyonnais dans les colonnes de L'Equipe ce jeudi 11 mai. Faute à des blessures mais aussi à une affaire extrasportive dont il se serait bien passé.

A l'approche de la fin du championnat et à quelques heures de la demi-finale de Ligue Europa contre l'Ajax d'Amsterdam, Mathieu Valbuena revient longuement sur ces derniers mois si particuliers. Si le joueur sait qu'il ne bénéficie pas d'une image positive, son arrivée difficile à Lyon l'a prouvé, ses ennuis personnels n'ont pas aidé. Malgré son optimisme et sa volonté de garder "la banane", le jeune sportif de 32 ans a changé depuis l'affaire de la sextape : "C'est pour ça que je suis quelqu'un de très froid. Quand les gens me rencontrent, ils ne doivent pas trop m'apprécier, je pense." Et pour Mathieu Valbuena, l'appât du gain n'y est pas pour rien. "Ce milieu est extrêmement cruel parce qu'il brasses beaucoup d'argent. Je suis devenu beaucoup plus méfiant, même si je l'étais déjà un peu à Marseille, vu le contexte très particulier là-bas", n'hésite-t-il pas à lâcher à L'Equipe.

Largement suspecté d'avoir participé au chantage à la sextape, mis en examen comme Djibril Cissé, Karim Benzema n'en reste pas moins une personne avec qui Mathieu Valbuena se verrait encore jouer : "L'affaire est toujours en cours, certes, mais je joue au foot pour prendre du plaisir, pour gagner, pour vivre des aventures. C'est ça le plus important."

Même si l'intérêt médiatique au cours du scandale est retombé, les mots "chantage à la sextape" continuent de coller à Mathieu Valbuena. "Malheureusement, cette affaire me suivra pour toujours. C'est regrettable parce que certains ne retiendront que cela", déplore le footballeur. S'il dit ne pas être affecté, il reconnaît que ses ennuis personnels que ses "blessures de la saison dernière ont peut-être été liées à cette affaire." "Je ne m'étais quasiment blessé aux ischio-jambiers (...)... Tu essayes de montrer que cela ne t'affecte pas mais tu ne peux pas passer complètement au-dessus de ça", avoue le jeune papa.

Et s'il dit ne pas vouloir régler ses comptes au cours de cette interview, il ne se prive pas, pour autant, d'adresser un message : "Je pense simplement que j'aurais mérité beaucoup plus de soutien."

Olivia Maunoury

L'intégralité de l'interview de Mathieu Valbuena est à retrouver dans L'Equipe en kiosques le 11 mai 2017.