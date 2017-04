Mathilde (Koh-Lanta Cambodge) insultée, s'agace : "Ce n'est qu'un p***** de jeu"

Difficile pour Mathilde d'encaisser les insultes sans réagir !

Vendredi 7 avril, TF1 diffusait un nouvel épisode de Koh-Lanta Cambodge. Une émission particulièrement difficile pour les bleus. En plus d'avoir perdu leur feu à la suite d'une pluie torrentielle, les membres des Takeo ont échoué lors de l'épreuve de confort et d'immunité, les obligeant ainsi à éliminer l'un des leurs (Félicie). Une situation qui a fortement agacé de nombreux internautes. Aussi, certains n'ont pas hésité à se moquer ou insulter certains aventuriers de l'équipe, parmi lesquels Mathilde.

L'ex-championne de natation synchronisée a donc pris la décision de se saisir de son compte Instagram afin de leur répondre. Après avoir rappelé les nouveaux coups durs qu'ils ont affrontés, elle a écrit : "Bah vous savez quoi, c'est dans ces moments-là qu'on relève la tête, qu'on prouve qu'on en a dans le caleçon et qu'on n'oublie pas qu'on a une chance inimaginable d'être ici ! On active le mode 'guerrier, warrior, soldat bref tout ce que vous voulez' et on avance."

Et d'ajouter à l'adresse de ses détracteurs : "S'IL VOUS PLAÎT n'oubliez pas que ce n'est qu'un putain de jeu et pas la vraie vie alors ravalez votre haine et remballez vos insultes. Vous n'avez pas la moindre idée de ce que l'on vit." Espérons pour elle que son message sera entendu.