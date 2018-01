Mathilde Seigner et son fils Louis : Une maman comblée et franche

Mathilde Seigner livre une performance bouleversante dans le téléfilm réalisé par son ami Yves Rénier, Je voulais juste rentrer chez moi, diffusé sur France 2 ce 24 janvier. L'oeuvre revient sur l'affaire judiciaire Patrick Dils, qui remonte à 1986. L'actrice incarne la mère de celui qui a été condamné à la perpétuité pour un crime qu'il n'avait pas commis. Une fois les caméras éteintes, celle qui a fait récemment l'actualité à cause de son accident de voiture retrouve son enfant, Louis, 10 ans, dont le papa est son compagnon Mathieu Petit. Une maman comblée mais qui n'aime pas la mièvrerie et s'est toujours confiée avec franchise.

J'ai appris à me protéger davantage

Dans Psychologies magazine en 2011, celle qui est devenue maman à 39 ans déclarait : "J'ai appris à me protéger davantage, mais comme mon fils est arrivé très vite – quinze jours après ma rencontre avec Mathieu, j'étais enceinte – je n'ai pas eu le temps de m'occuper de mon entourage, de mes amis. Ce n'est pas si mal d'ailleurs." La maternité, elle ne voit pas cela comme une évidence, elle qui a longtemps pensé qu'elle n'aurait pas d'enfant : "Les problèmes de l'environnement m'inquiètent tellement que c'est la raison pour laquelle je ne voulais pas avoir d'enfant."

Il a pris un peu de moi, un peu de Mathieu

Mathilde Seigner est gaga de son fiston, mais ne se noie jamais dans des déclarations mielleuses. Elle se confiait ainsi en 2013 pour Version Femina : "Les chiens ne font pas des chats, il peut être très chiant avec son caractère ! Il a pris un peu de moi, un peu de Mathieu. (...) J'essaie de le protéger, de l'élever au mieux et de faire le maximum pour qu'il soit bien plus tard. J'ai reçu beaucoup d'amour et je lui en donne à mon tour."

Un môme qui folle d'amour

Ce "môme qui la rend folle d'amour", elle en a parlé sur le Divan de Marc-Olivier Fogiel en 2015, revenant ainsi sur le choix de son prénom. En 1991, la comédienne a perdu son grand-père, Louis Seigner, dans un tragique incendie. Alors que sa tante Françoise a réussi à sauver la grand-mère de la comédienne ainsi que son père, le papi, lui, est décédé. Un souvenir qui hante encore Mathilde Seigner. "Il était âgé, bien entendu, ce n'est pas la mort d'un enfant, relativisons, mais j'ai un souvenir cauchemardesque de cette nuit", confie-t-elle. Alors pour honorer ce grand-père tant aimé, célèbre comédien qui lui a donné le goût du jeu, Mathilde Seigner a appelé son fils Louis. "Un hommage", comme elle dit, auquel elle tenait énormément.

J'ai détesté la période bébé

D'autres femmes se retrouveront dans ses paroles, pourtant si rarement entendues. Mathilde Seigner, cash, confie ainsi sans détour dans le magazine Elle en 2015 : "J'ai détesté la période bébé, car j'étais morte d'angoisse. J'avais peur qu'il tombe, qu'il meure, je refusais de lui donner son bain, je n'étais pas à l'aise. J'ai adoré quand il a commencé à marcher, à parler. C'est maintenant, alors qu'il a presque 8 ans, que j'aime vraiment la maternité. C'est marrant parce que je ne m'attendais justement pas à être à ce point bouleversée par ce môme dont je guette aujourd'hui les arrivées à la maison pour pouvoir le boulotter. Ma vie tourne clairement autour de lui et cela m'étonne de moi.

Ce n'est pas mon pote

Aimant rire et lâcher prise, Mathilde Seigner n'est pas pour autant "copine" avec son fils. Dans une interview accordée à Télé Poche en 2016 la comédienne parlait ainsi de ses principes d'éducation. "Il y a beaucoup de mères qui entretiennent des rapports très copains avec leurs enfants, ce n'est pas mon cas, affirme-t-elle. Ce n'est pas mon pote. Même s'il entre dans l'adolescence et qu'il commence déjà à claquer les portes !"

L'arrivée de Louis a été un hasard heureux

Sur son foyer, Mathilde Seigner a toujours été aussi sereine que claire, comme lorsqu'on lui pose une question très intime sur la maternité en 2016 pour Paris Match : "J'ai eu Louis à 40 ans, un âge auquel on pratique systématiquement une amniocentèse. Si l'on m'avait annoncé qu'il était trisomique, il aurait bien fallu prendre une décision. Mes convictions catholiques ne sont pas assez profondes, je n'aurais pas choisi de le garder." Celle qu'on a vu cartonner dans la série Sam ajoutera ensuite, sur la question de carrière quand on devient maman : "L'arrivée de Louis a été un hasard heureux, un cadeau. Je n'aurai qu'un enfant, c'est réglé. Je ne regrette rien."