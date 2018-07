Matt Damon et Chris Hemsworth : Les amis réunis pour des vacances en famille

La star de Will Hunting et de la trilogie Ocean est mariée depuis 2005 à l'Argentine Luciana Barroso. Ils sont parents de trois enfants : Isabella (11 ans), Gia (9 ans) et Stella (6 ans). De leur côté, Chris Hemsworth et Elsa Pataky se sont mariés en 2010 et sont également parents de trois enfants : India Rose (6 ans) et les jumeaux Tristan et Sasha (4 ans). Il y a maintenant trois ans que la famille a quitté Los Angeles pour partir vivre en Australie, le pays natal du héros des Avengers.