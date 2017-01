Matthieu Delormeau : Clashé pour son documentaire sur Céline Dion, il réagit !

Samedi 14 janvier 2017, NRJ12 diffusait le documentaire Céline et René, la vie sans lui, en prime time. Le programme, qui a placé la chaîne en 10e position avec 2,1% de part de marché pour 460 000 téléspectateurs, a suscité la polémique et la colère des fans de Céline Dion. Matthieu Delormeau, qui produisait, a été inondé de messages auxquels il a fini par répondre...

Gossip, scandale, indécence et triomphe

C'est un véritable torrent de tweets qui s'est abattu sur le chroniqueur de TPMP tout au long du week-end après la diffusion de ce documentaire inédit mais constitué majoritairement d'images vues et revues. La raison ? Un traitement de l'information très critiqué puisque, comme l'avait indiqué Matthieu Delormeau deux petites heures avant la diffusion, les téléspectateurs auraient droit à des "rumeurs" et des "scoops"... Ce que la grandiloquente voix off du documentaire a confirmé dès les premières minutes en promettant, dans des termes qui ne laissaient pas le place au doute, qu'il faudrait à s'attendre à revivre la première année de Céline sans René sous l'angle "gossip, scandale, indécence et triomphe" !

Résultat : des fans choqués, outrés et qui pointent du doigt diverses interventions... Céline Dion, considérée comme ayant une "totale absence de pudeur", y est traitée de "vache à lait". On reproche aussi à son fils René-Charles, orphelin de père, d'avoir le malheur d'exprimer quelques phrases en anglais (il a vécu toute sa vie sur le sol américain, en Floride puis dans le Nevada) plutôt que faire un discours tout en français lors des obsèques de René à Montréal, qualifiant ainsi ce choix "d'entreprise de communication" pour faire plaisir aux fans de la star aux quatre coins du monde.

On accuse aussi la chanteuse, qui aura pourtant sacrifié deux années entières de sa vie à s'occuper de son mari mourant, de revenir trop vite sur scène, à la chanson, mettant en avant un aspect business alors que Céline Dion n'a pas franchement besoin d'argent et qu'elle a déjà prouvé qu'elle était capable de quitter l'industrie quand elle a en a envie (elle l'a fait pendant deux ans pour devenir maman)...

Sa culotte on ne sait pas

Les fans s'en prendront notamment à certains intervenants – censés souffler le chaud et le froid pour équilibrer le propos –, choisis spécialement pour susciter de la polémique. À commencer par la journaliste du Nouvel Obs, Sophie Delassein, qui avait cru malin et de bon goût de renommer Encore un soir, le dernier disque à succès de Céline Dion (680 000 copies vendues en France, numéro deux des meilleures ventes de 2016) : "Encore une daube"... Pourtant nettement moins polémique, l'animatrice radio de Europe 1 Emilie Mayozer en prendra elle aussi pour son grade puisqu'elle a eu le malheur, concernant la vie amoureuse de Céline Dion, de déclarer : "Son coeur était fermé à clef, mais sa culotte on ne sait pas." Une formulation qui n'a pas du tout été appréciée...

Mais, le pompon, qui a mis le feu aux poudres, viendra de la mise en avant de la question du sexe dans la vie de Céline Dion. Le documentaire s'interroge sur ce qu'elle faisait dans sa chambre à coucher avec René et se demande même si elle formait un vrai couple avec celui qui a tout de même été son mari pendant vingt et un ans et lui a fait trois beaux garçons ! Pire, le programme relaie une rumeur sur une liaison entre la star et son guitariste.

Je suis très heureux d'avoir refusé de participer

Il n'en fallait pas plus pour que documentaire soit noyé sous le feu des critiques, y compris de journalistes. Jean-Phillipe Dion, un animateur et journaliste québécois, a ainsi expliqué sur Twitter avoir refusé de participer au programme. "Je suis très heureux d'avoir refusé de participer à votre docu @Mdelormeau @NRJ12lachaine #irrespectueux", a-t-il écrit avant de se moquer des intervenants. "Le gars qui analyse le look de #CelineDion est un vendeur qui lui a vendu 1 paire de chaussures ! #ridicule @NRJ12lachaine @Mdelormeau", ajoute-t-il.

Côté fans, la fronde était menée par le fan club des Red Heads, qui compte plus de 8 000 abonnés sur Twitter et 36 000 sur Facebook. De quoi faire du bruit... D'ailleurs, la presse québécoise (Le Journal de Montréal, Le Huffington Post Québec...) a été la première à remarquer le déferlement de haine envers le documentaire avant que la polémique enfle de notre côté de l'Atlantique, forçant Matthieu Delormeau a sortir de sa réserve.