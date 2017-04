Matthieu Delormeau : Insulté en direct, il répond à un téléspectateur

Vendredi 14 avril, Michel Cymes, médecin le plus connu du PAF, a fait savoir qu'il se retirait de Twitter "devenu aujourd'hui un réceptacle, un déversoir permettant à ceux qui n'ont que de la haine ou de l'agressivité à proposer, de s'exprimer". Une décision radicale qui a interpellé l'équipe d'Il en pense quoi Matthieu ? sur C8.

Matthieu Delormeau et ses chroniqueurs ont donc demandé aux téléspectateurs de participer à un sondage afin de savoir si les people devaient boycotter le réseau social à l'oiseau bleu. Ce à quoi 53% des internautes ont répondu oui.

Afin d'illustrer le type de messages qu'une personnalité peut recevoir, Matthieu Delormeau en a lu un qu'il a lui-même reçu quelques minutes plus tôt, pendant la pause publicitaire : "Delormeau, as-tu fini d'insulter Capucine ? Tu es qu'une grosse merde hypocrite, casse-toi !"

Loin de se démonter, l'animateur de 43 ans lui a répondu et a aussi dévoilé son prénom et son nom de famille. "A quel moment les gens vont comprendre le second degré ? Que Capucine est comme ma petite soeur, qu'on s'éclate, qu'on s'amuse et que tout ça c'est quand même pour rire. Je n'en veux même pas à ce monsieur qui s'appelle David P car visiblement le second degré est livré avec l'intelligence. Le second degré arrivera un jour mon chou, ne t'inquiète pas", a-t-il déclaré. A bon entendeur...