Matthieu Gonet (Star Academy) papa comblé : Ses enfants ont bien grandi !

À 45 ans, Matthieu Gonet est l'heureux papa de deux enfants : Alexandre (13 ans), né d'une précédente relation, et Lou (5 ans), fruit de ses amours avec sa chérie Lise avec qui il s'est marié en mai 2016. Sur les réseaux sociaux, le musicien, directeur musical et juré de la Star Academy a publié de rares photos de vacances en famille.

Alors qu'une vague de froid venue de Sibérie s'abat sur une bonne partie de la France, Matthieu Gonet s'est envolé vers la Thaïlande. Il a plus précisément posé ses bagages à Bangkok puis à Chiang Mai, dans les montagnes du Nord du pays.

Et c'est avec son amoureuse Lise et ses enfants que Matthieu Gonet profite du soleil sur place. D'ailleurs, il a publié plusieurs photos de son séjour sur son compte Facebook. Après avoir partagé un cliché de son épouse lors d'une soirée dans la capitale, le musicien de 45 ans a dévoilé les visages de ses enfants.

Alexandre et Lou prennent alors la pose dans une piscine. Souriants, les frères et soeurs semblent profiter à fond de leurs vacances à l'autre bout du monde. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont bien grandi !