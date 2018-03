Maud Fontenoy : La future maman va se marier !

Maud Fontenoy, qui a révélé sa quatrième grossesse, doit être sur un petit nuage puisqu'en plus du fait de devenir à nouveau maman, la navigatrice et femme politique (Les Républicains) va aussi se marier.

C'est dans les pages du magazine Gala qu'elle fait cette révélation. En couple depuis environ deux ans avec Olivier, elle raconte sa demande en mariage... "Il y a quelques mois, on est partis tous les deux en Polynésie sur une île où j'étais allée avec ma mère et où je lui avais promis de retourner pour déposer un chapelet à sa mémoire [elle est morte d'un cancer en 2016, NDLR]. C'est là qu'il m'a demandée en mariage. Et m'a offert la bague de fiançailles que sa maman, décédée elle aussi d'un cancer, lui avait confiée pour donner à sa future épouse", a-t-elle raconté.

Maud Fontenoy, qui a eu trois enfants de trois pères différents et donc autant de déceptions amoureuses, dit n'avoir "jamais eu peur de l'engagement" mais assure qu'elle ne s'est jamais retrouvée dans "quelque chose d'évident comme aujourd'hui". Voilà qui est flatteur pour Olivier ! La navigatrice de 40 ans, qui sort le livre Vivre, vraiment (First), a raconté avoir rencontré son amoureux quand sa maman était malade et que celle-ci "a été soulagée de [la] savoir avec lui". Avant sa mort, sa mère a formulé une ultime requête... "Elle m'a demandé d'être gentille avec Olivier", a-t-elle confié.

Thomas Montet

Les confidences de Maud Fontenoy sont à retrouver dans Gala en kiosques le 14 mars 2018.