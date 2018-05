Maurane et les hommes : "Elle n'était pas facile à vivre, elle était trop forte"

Depuis la mort, inattendue, de la chanteuse belge Maurane, ceux qui ont croisé sa route tirent son portrait sans rien cacher de ses qualités ou de ses défauts. Si on sait que la star a connu des peines de coeur, on en apprend un peu plus sur la difficulté qu'elle avait à trouver l'homme de sa vie...

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook

À ne pas rater