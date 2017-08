Maxima des Pays-Bas : La reine au chevet de son père en Argentine

Pas facile d'être là pour ses proches quand plus de 11 000 kilomètres vous séparent... La reine Maxima des Pays-Bas a laissé le week-end dernier (5-6 août 2017) son mari le roi Willem-Alexander et leurs trois filles pour se rendre en Argentine, son pays natal, et y visiter son père, hospitalisé.

Âgé de 89 ans, Jorge Zorreguieta se bat depuis plusieurs années contre une leucémie. Son état s'étant dernièrement dégradé, selon des informations du quotidien sud-américain Clarin, sa fille Maxima, aînée des quatre enfants issus de son deuxième mariage (avec María del Carmen Cerruti Carricart), a fait un aller-retour express à son chevet à Buenos Aires.

Arrivée tôt le samedi matin à la clinique Fundaleu, spécialisée dans le traitement des patients atteints de leucémie, elle y a passé toute la journée, avant de revenir le lendemain matin et de quitter l'établissement en milieu d'après-midi pour prendre directement l'avion du retour. Elle s'est trouvée en compagnie de certains de ses frères et soeurs (Jorge Zorreguieta a également eu trois enfants de son premier mariage, avec Marta López Gil) lors de ces visites, sur lesquelles, affaires privées obligent, la cour néerlandaise ne s'est évidemment pas exprimée.

Ce n'est bien sûr pas la première fois que la reine Maxima rentre brièvement au pays. Des retours au bercail pas toujours synonymes de mauvaises nouvelles d'ailleurs, puisque ces dernières années l'ont vue faire le voyage pour le 70e anniversaire de sa mère, le mariage de son frère Juan ou encore une intervention en sa qualité d'ambassadrice spéciale de l'ONU pour la finance inclusive pour le microdéveloppement, sous le regard fier de ses parents.

À l'inverse, Jorge Zorreguieta n'a guère eu d'occasions de rendre visite à sa fille dans sa patrie d'adoption : en raison de son rôle passé au sein du gouvernement (ministre de l'Agriculture) sous la dictature de Videla, le père de Maxima était persona non grata aux Pays-Bas. Aussi n'a-t-il assisté ni au mariage de sa fille avec Willem-Alexander (qui était alors prince héritier), ni à l'avènement de ce dernier sur le trône en 2013. En revanche, il a pu faire le voyage pour le baptême de ses petites-filles, les princesses Catharina-Amalia, Alexia et Ariane, événements considérés comme relevant de la vie privée et non de celle du royaume.