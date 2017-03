Maximilien Dienst (Top Chef 2017) comblé grâce à Jacquie et Michel !

Maximilien Dienst a peut-être été éliminé de Top Chef 2017 (M6) à cause d'une sombre histoire de barbecue ce 15 mars mais il a tout de même eu le temps de marquer les téléspectateurs français. Que ce soit grâce à son talent derrière les fourneaux ou de par ses propos parfois coquins face aux chefs, le jeune homme de 23 ans a fait sensation !

Du coup, si son restaurant Les pieds dans le plat à Hotton (Belgique) ne désemplit pas après son passage sur la 6, l'effet Top Chef lui a également permis de se faire repérer par le site pornographique amateur Jacquie et Michel, toujours à l'affût de nouveaux talents. "Pourquoi avoir contacté Maximilien ? Parce que c'est LE candidat emblématique de cette saison de Top Chef, qu'il gagne ou pas. Il est beau gosse, il parle sexe de manière très libre à une heure de grande écoute sur une grosse chaîne, ça ne pouvait que nous titiller. Il crève littéralement l'écran", a notamment indiqué le directeur de la communication de Jacquie et Michel à nos confrères de LaMeuse.be.

Malheureusement pour eux, Maximilien a finalement décliné l'offre. "Cela m'a fait beaucoup rire ! Je ne vais pas le faire, je ne suis pas bête. Je ne veux pas me griller. Ça m'aurait amusé, mais ce n'est pas politiquement correct", a-t-il répondu à nos confrères de TV Mag.

Histoire de rester bons amis malgré ce refus, la marque Jacquie et Michel a tout de même pris le soin d'envoyer un gros cartons de cadeaux coquins au jeune belge. "On dit merci qui ? Merci Jacquie et Michel pour tous ces petits cadeaux !", a commenté Maximilien ce 17 mars, sur Twitter, en légende d'une photo de lui croulant sous les goodies.