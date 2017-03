Top Chef 2017 – Maximilien contacté pour jouer dans un porno !

"Je ne suis pas sûr que cuisiner devant les caméras pour des ménagères de 50 ans soit quelque chose qui me plairait sur le long terme. Je suis, par contre, ouvert à toute proposition. Mais pas seulement en cuisine. Je pourrais aussi tourner dans un film porno si on me le demandait", a récemment déclaré Maximilien de Top Chef 2017 au site belge 7sur7.

Si cette remarque est peut-être une note d'humour, dans le cas contraire, Maximilien pourrait bien se lancer dans cette carrière. Eh oui, comme le confie le média belge La Meuse, le jeune Belge a été contacté par un des leaders du secteur du porno, Jacquie et Michel.

"Pourquoi avoir contacté Maximilien ? Parce que c'est LE candidat emblématique de cette saison de Top Chef, qu'il gagne ou pas. Il est beau gosse, il parle sexe de manière très libre à une heure de grande écoute sur une grosse chaîne, ça ne pouvait que nous titiller. Il crève littéralement l'écran", explique Thierry Bonnard, le directeur de communication de Jacquie & Michel.

Pour le moment le jeune homme qui est en couple avec une sublime jeune femme n'a pas réagi !