Megan Fox, radieuse avec ses trois garçons pour une sortie en famille

Comment se porte la petite tribu de Megan Fox ? La réponse ci-dessus : à merveille ! La preuve avec ces photos datant du 22 mai : la star américaine, ses trois petits garçons et son mari Brian Austin Green coulent des jours heureux, loin des strass et des paillettes. L'actrice, que l'on avait vue l'an dernier dans Ninja Turtles 2, s'est éloignée des plateaux de tournage, concentrant son attention sur ses trois fils, qui ont bien grandi.

Sur les clichés, on aperçoit Noah, l'aîné de 4 ans, en robe de Blanche-Neige, puis Bodhi (3 ans) et le petit dernier Journey, qui fêtera son premier anniversaire en août prochain. Ce 22 mai, Megan Fox a été aperçue avec son mari, le beau Brian Austin Green (Beverly Hills 90210), quittant le restaurant Nobu à Los Angeles. Les tourtereaux avaient l'air heureux, entourés de leurs bambins. Des images qui contrastent avec celles d'un couple à la dérive, lorsqu'en mars 2015, l'actrice de Jennifer's Body et Transformers demande le divorce. La belle brunette et le magnétique acteur se séparent pour la deuxième fois (après une rupture en 2009 suivie d'un mariage l'année suivante).

Mais aujourd'hui, c'est une maman et femme comblée qui se trouve à la tête de cette famille. "Nous avons des hauts et des bas, mais pour moi, notre rencontre et notre union étaient écrites. Brian et moi étions destinés l'un à l'autre. Je suis persuadée que nous étions programmés pour devenir parents et fonder cette famille tous les deux", avait expliqué la star au média suisse Le Matin après l'annulation de son divorce. En avril 2016, Megan Fox avait surpris son petit monde en annonçant sa grossesse. Mais, cachottière, elle n'avait pas dévoilé l'identité du papa... qui n'était autre que Brian Austin Green, avec qui elle s'était finalement remise.