Meghan Markle au Maroc : Nouveau look éclatant au bras du prince Harry

A peine est-elle rentrée de sa luxueuse baby shower new-yorkaise que Meghan Markle est de retour à ses obligations royales. Ce 23 février 2019, le duc et la duchesse de Sussex ont quitté Londres et se sont envolés pour le Maroc. Une nouvelle visite officielle de trois jours qui a débuté à Rabat samedi soir.

Enceinte d'environ sept mois, l'Américaine de 37 ans est apparue radieuse dans sa robe rouge signée Valentino. Cette adepte des vêtements de créateurs a complété sa tenue d'un sac de la même marque, d'escarpins Dior et d'une paire de gants nude. Dès leur arrivée à l'aéroport de Casablanca, les futurs parents ont été accueillis par l'ambassadeur britannique au Maroc, Thomas Reilly, et sa femme. Le cortège royal s'est ensuite rendu à Rabat pour une première rencontre avec le prince héritier Moulay El Hassan, 15 ans, au palais du roi Mohammed VI, qui accueillait deux semaines plus tôt le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne.

Selon le Daily Mail, le prince Harry et son épouse ont passé la nuit dans l'une des résidences privées du palais. En plus d'une visite de Rabat, le couple devrait également aller voir l'Atlas. Ce voyage a pour but de resserrer les liens entre le Royaume-Uni et le Maroc. Le duc et la duchesse de Sussex devraient se concentrer sur un aspect qui leur tient tout particulièrement à coeur : l'accès à l'éducation, surtout pour les jeunes filles. La naissance du premier enfant du couple étant prévue pour le mois d'avril, ce déplacement officiel est certainement le dernier à l'étranger pour Meghan Markle.