Meghan Markle sous le feu des critiques pour sa baby shower à 440 00 euros

La luxueuse escapade new-yorkaise de Meghan Markle est loin de faire l'unanimité. À peine la duchesse de Sussex est-elle rentrée à Londres, ce 21 février 2019, que déjà, les critiques fusent. Après avoir profité de cinq jours de vacances à New York, de repas dans des restaurants branchés, d'une baby shower cinq étoiles et d'un aller-retour en jet privé... l'épouse du prince Harry se retrouve taxée d'hypocrisie.

Depuis qu'elle a rejoint la famille royale en mai dernier, Meghan Markle s'est engagée auprès de diverses causes qui lui tiennent à coeur, dont les plus démunis et la protection de l'environnement. Nombreux sont ceux qui ont donc du mal à comprendre comment l'ancienne actrice a pu dépenser autant d'argent pour quelques jours de fête outre-Atlantique. "Harry et Meghan sont présentés comme des humanitaires. Ils sont parrains d'associations soutenant les défavorisés. Le coût obscène de ce voyage de cinq jours est juste hypocrite. Sans parler de l'empreinte carbone qui va de pair avec un jet privé", a notamment commenté une internaute sur Twitter.

Sa joyeuse virée aurait coûté pas moins de 440 000 euros selon le Daily Mail... Dont un aller-retour New York-Londres en jet privé estimé à 220 000 euros. La future maman enceinte d'environ sept mois a célébré sa baby shower avec une vingtaine d'amis au Mark Hotel, dans l'Upper East Side. Sa copine Serena Williams aurait elle-même choisi la grande suite de 900 m² donnant sur Central Park et coûtant plus de 66 000 euros la nuit (la plus grande des États-Unis selon l'hôtel). Le palais de Kensington a rapidement précisé que tout avait été payé à titre personnel. Ce n'est pas la première fois que Meghan Markle est vivement critiquée, déjà en janvier dernier, le coût exorbitant de sa garde-robe avait choqué plus d'un adepte de la famille royale.