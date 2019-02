Meghan Markle bientôt de retour au cinéma, un ancien film refait surface

Bien des années avant de se lier avec le prince Harry et de découvrir ses fonctions royales en tant que duchesse de Sussex, Meghan Markle poursuivait sa carrière d'actrice. Connue pour son rôle de Rachel Zane dans la série à succès Suits, la future maman de 37 ans compte aussi d'autres expériences cinématographiques à son actif. Notamment, un film intitulé The Boys and Girls Guide to Getting Down.

Écrit et créé par Paul Sapiano en 2011, le long-métrage suit un groupe de célibataires d'une vingtaine d'années - dont le personnage de Meghan, Dana - au cours d'une soirée insouciante à Los Angeles. Près de huit ans après sa sortie initiale, le film a été racheté par Artist Rights Distribution, selon The Hollywood Reporter.

Le fameux site internet américain indique également que la société de distribution envisage de sortir la comédie plus tard cette année. Ainsi, les fans de la duchesse n'auraient pas à attendre très longtemps avant de revoir une Meghan sur leurs écrans.

De son côté, Meghan Markle poursuit ses aventures princières en enchaînant évènements tantôt glamours, tantôt caritatifs. D'ailleurs, étant donné que la chérie de Harry est désormais la marraine du National Theatre, certains prédisent qu'elle pourrait faire ses premiers pas sur scène à Broadway un jour. "Il n'est pas exclu que nous voyions un jour un membre de la famille royale se produire sur la scène du Théâtre national", a déclaré l'historien Robert Lacey au magazine Cosmopolitan avant d'ajouter : "Si Meghan ressent un jour le manque du jeu d'acteur, cela lui permettra de retrouver le contact avec le secteur du spectacle de manière très créative." A bon entendeur !