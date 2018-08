Meghan Markle : Critiquée par son oncle pour ne pas avoir été invité au mariage

Jamais deux sans trois... Un nouveau membre de la famille de Meghan Markle a décidé de s'en prendre à elle dans les médias, visiblement ravi de pouvoir se plaindre. Michael Markle, le frère aîné du décrié Thomas Markle, a donné une interview au Sunday Mirror dans laquelle il se plaint de ne pas avoir été convié au mariage de sa nièce.

Âgé de 78 ans et souffrant de la maladie de Parkinson, Michael Markle passe sa retraite d'ancien diplomate à Palm Bay, en Floride. Selon lui, son état de santé n'était pas si alarmant et il estime qu'il aurait pu prendre la place de Thomas Markle - absent pour raison de santé - pour tenir le bras de sa nièce lors du mariage royal à Windsor, en mai dernier. "C'est certain que j'aurais pu y aller si on s'était organisé. Oui, j'aurais pu le faire", a-t-il dit. L'homme n'a cependant pas reçu de carton d'invitation... "Je pensais que ce serait le cas. Mais, quoi qu'il en soit, je n'ai pas de nouvelles d'elle. Et je ne sais pas à quel point la famille royale a de l'influence sur elle ou pas. Ils n'acceptent personne d'autre alors ils n'allaient pas faire exception pour moi", ajoute-t-il, visiblement vexé.

Michael Markle a ajouté avoir fait "plus pour elle que qui que ce soit d'autre" au cours de la jeunesse de l'ancienne star de Suits, jusqu'à lui trouver un stage à l'ambassade américaine à Buenos Aires quand elle avait 20 ans. "Je ne comprends pas pourquoi elle a été si indifférente envers moi (...) Je l'ai aidée et je n'ai rien demandé en retour", a-t-il ajouté.

Si Meghan Markle souhaitait pour son mariage avec le prince Harry n'avoir que sa maman Doria à ses côtés, c'était son droit le plus strict !

Thomas Montet