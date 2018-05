Meghan Markle : A-t-elle lâché le gros mot "f*ck !" au mariage, en public ?!

Tout était parfait. Une robe de mariée fort sage dont l'élégance atemporelle a été saluée, une mariée resplendissante, un marié à l'émotion palpable, un cortège d'invités VIP au top et des enfants d'honneur réjouissants, une foule euphorique et un baiser magnifique... Meghan Markle a-t-elle vraiment joué une fausse note dans cette partition idéale ?

Un débat a surgi entre les internautes qui ont observé la procession en landau du prince Harry et de sa femme la désormais duchesse Meghan de Sussex à l'issue de la cérémonie religieuse de leur mariage, célébré en la chapelle St George de Windsor samedi 19 mai 2018. Après une courte escale au milieu de l'escalier devant l'église, le temps notamment d'un intense baiser, les jeunes mariés ont embarqué pour leur virée d'une demi-heure à travers tout Windsor, à la rencontre de milliers de personnes venues partager leur bonheur. Alors que la procession touchait à son terme et que le landau Ascot venait de passer les grilles délimitant le domaine royal privé du château de Windsor après avoir descendu tout le Long Walk, les caméras, qui étaient disposées en très grand nombre sur place, ont immortalisé une réaction très spontanée de l'ex-actrice américaine âgée de 36 ans.

Pour certains, il ne fait pas de doute que Meghan Markle s'est exclamée "Oh fuck !" ("oh putain !") en portant la main à sa poitrine dans un geste théâtral de stupéfaction. Pour d'autres, ce serait un plus soft "oh wow !" qu'elle aurait laissé échapper. Difficile d'être catégorique en observant les images et en lisant sur ses lèvres, mais, quoi qu'il en soit, le buzz a pris !

Elle n'est pas la seule à avoir été prise en flagrant délit de commentaire léger au cours de cette excursion en calèche. Son époux Harry, qui devait avoir bien chaud dans son uniforme noir de capitaine du régiment des Blues and Royals auquel il appartenait autrefois, a été attrapé en train de dire avec humour (et sans doute un fond de vérité) : "Je suis prêt pour boire un coup, là." On ne doute pas qu'il aura pu se satisfaire lors de la réception qu'offrait juste après la reine Elizabeth II à St George's Hall pour 600 invités.

Les autorités locales estiment qu'un peu plus de 100 000 personnes étaient présentes sur l'itinéraire de la procession des jeunes mariés.