Meghan Markle et Harry : leur prochain voyage annoncé, Archie de la partie ?

Le petit Archie n'aura que 6 mois que, déjà, ses célèbres parents s'envoleront pour un nouveau voyage officiel : à l'automne prochain, le prince Harry et Meghan Markle partiront pour l'Afrique du Sud. Comme le rapportait le Daily Mail le 26 juin 2019, le haut commissaire britannique du pays, Nigel Casey, a confirmé cette visite royale lors d'une conférence de presse donnée mercredi à Londres. Une information peut-être communiquée trop tôt puisque le palais de Buckingham se refuse à tout commentaire...

"C'est une bonne nouvelle pour nous et je prédis que c'est aussi une bonne nouvelle pour l'économie de l'Afrique du Sud. Je prédis une frénésie d'achat de chapeaux qui pourrait à elle seule rétablir la croissance économique, a plaisanté le haut commissaire. Nous attendons cela avec grande impatience et vous remercions d'avance pour tout le soutien que je sais que nous recevrons." Depuis plusieurs mois, des rumeurs avancent que le duc et la duchesse de Sussex visiteront plusieurs pays, dont l'Angola et le Malawi. Mais Nigel Casey a affirmé qu'il s'agira d'un "court" voyage.

Une chose est sûre, le planning du prince Harry et Meghan Markle sera moins chargé que lors de leur première tournée officielle de trois semaines dans le Pacifique, en octobre 2018. D'autant que le doute plane toujours sur l'éventuelle venue du petit Archie en Afrique du Sud. Si c'est le cas, il sera le plus jeune membre de la famille royale à partir en voyage. A titre de comparaison, lorsque le prince William et Kate Middleton avaient emmené leur aîné, le prince George, en Nouvelle-Zélande en 2014, il avait alors neuf mois.

Une destination comme une évidence

Cette nouvelle visite en Afrique doit certainement réjouir les Sussex, particulièrement attachés à ce continent. Depuis son enfance, le prince Harry y multiplie les visites et s'y investit auprès de diverses associations. Le Botswana lui est particulièrement familier, c'est là-bas qu'il a emmené Meghan Markle trois semaines seulement après leur premier rendez-vous galant. Le large diamant qui orne la bague de fiançailles de la duchesse, créée par son époux, vient d'ailleurs de ce pays où leur histoire d'amour a commencé. En toute discrétion, le couple y est retourné à l'été 2017, où il a notamment oeuvré à la protection des espèces animales menacées.