Meghan Markle et le prince Harry complices: entre eux, c'est vraiment physique !

Après l'ingestion de calories, un peu d'activité physique est bienvenue : quatre jours après avoir organisé au palais de Kensington un grand banquet avec les auteures du livre de recettes Together, événement au cours duquel le prince Harry a été repéré en train de chaparder des samoussas, Meghan Markle et son mari ont participé activement lundi 24 septembre 2018 à un événement du programme Coach Core.

Sur le campus de l'Université de Loughborough, dans le Leicestershire (centre de l'Angleterre), où ils se sont rendus en train, le duc et la duchesse de Sussex ont rencontré plus de 200 stagiaires de Coach Core, un programme lancé en 2012 par le prince William, Kate Middleton et le prince Harry via leur fondation royale (que Meghan a ralliée depuis) pour favoriser l'éclosion d'entraîneurs et d'athlètes de haut niveau et promouvoir le sport comme vecteur d'épanouissement.

Dans le feu de l'action dès leur arrivée, Harry et Meghan ont participé à des exercices et des jeux en équipe. Mais comme une cérémonie de remise de prix avait lieu dans la foulée, c'est en tenue BCBG plutôt qu'en survêt qu'ils s'y sont prêtés, le duc en costume noir et la duchesse dans un top bleu marine Oscar de la Renta estimé à pas loin de 2000 euros et un pantalon Altuzarra. En talons aiguilles sur le parquet du gymnase, l'ex-actrice de la série Suits a relevé le défi avec brio, lançant et rattrapant un ballon de basket sans glisser.

Le prince Harry et la duchesse Meghan, très complices tout au long de l'animation et même très tendres à certains moments, ont ensuite pris part à la cérémonie des Coach Core Awards, au cours de laquelle différentes récompenses ont été décernées : meilleur stagiaire, meilleur mentor, meilleur éducateur, etc. Quelques grandes figures du sport britannique, à l'image de l'athlète Paula Radcliffe (recordwoman du monde du marathon), la tenniswoman Laura Robson ou encore le joueur de netball Eboni Beckford-Chambers étaient également présents pour l'événement animé par le journaliste sportif Jake Humphrey.

Le prince Harry et la duchesse Meghan de Sussex se préparent actuellement en vue de leur première tournée officielle à l'étranger, à partir du 16 octobre en Océanie.