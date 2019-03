Meghan Markle et Priyanka Chopra en froid ? L'actrice répond aux rumeurs

Priyanka Chopra a finalement répondu aux rumeurs affirmant qu'elle est en froid avec Meghan Markle. Invitée dans l'émission Watch What Happens Live! d'Andy Cohen, le 21 mars 2019, l'actrice indienne a démenti toute tension avec la duchesse de Sussex.

Interrogée par un spectateur sur le sujet, la star de la série Quantico s'est contentée de rire et de répondre : "Oh mon Dieu. Non, ce n'est pas vrai." De quoi mettre un terme aux rumeurs. Tout était parti d'une source ayant affirmé à Page Six, en février dernier, que Priyanka Chopra avait boycotté la luxueuse baby shower new-yorkaise de Meghan Markle parce que celle-ci n'avait pas assisté à son mariage en Inde avec le chanteur Nick Jonas, célébré en décembre 2018. Au moment des fastueuses noces, l'épouse du prince Harry était alors enceinte d'environ six mois et aurait préféré éviter un tel voyage.

Les deux actrices sont amies depuis leur rencontre à l'événement Elle Women in Television, à Hollywood, en janvier 2016. Lors du mariage royal de Meghan Markle avec le prince Harry en mai 2018 à Windsor, Priyanka Chopra figurait parmi les invités célèbres. Peu de temps avant les noces, elle n'avait pas tari d'éloges à propos de sa duchesse de copine lors d'une interview : "C'est une icône dont les filles et les femmes peuvent s'inspirer. Elle est normale, adorable, gentille, elle se préoccupe du monde, veut le changer et ce, même avant que tout ça n'arrive, avait-elle commenté. Que Meghan fasse partie de la famille royale, je pense que c'est un grand pas dans cette direction sur beaucoup d'aspects : les femmes, le féminisme, la diversité, les races, la monarchie. C'est un magnifique pas dans la bonne direction."