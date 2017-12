Meghan Markle : Morte d'inquiétude pour son adorable Guy...

Derrière le sourire radieux affiché par Meghan Markle depuis l'annonce de ses fiançailles avec le prince Harry - et jusque dans les tout récents portraits officiels débordant d'amour du jeune couple -, il y a, invisible, du chagrin et de l'inquiétude : l'ex-actrice de la série Suits fait en effet face à une douloureuse situation, révélée par l'édition dominicale du Daily Mail, ce 24 décembre 2017.

Le Mail on Sunday rapporte que Guy, l'un des deux chiens que Meghan Markle a recueillis par le passé et auquel elle tient tant, a été très grièvement blessé peu après l'officialisation publique des fiançailles de sa maîtresse, qu'il a rejoint à Londres depuis Toronto. Le pauvre beagle s'est cassé deux pattes, dans des circonstances que le quotidien britannique n'est toutefois pas en mesure de détailler.

L'animal serait pris en charge par un vétérinaire très médiatique, le professeur Noel Fitzpatrick, un expert des techniques de chirurgie avant-gardistes et de pointe qui est la star depuis 2014 d'une série télé, The SuperVet, sur Channel 4. Guy serait ainsi entre les mains de ce spécialiste des prothèses et autres techniques bioniques, dans une clinique du Surrey, où Harry aurait déjà accompagné Meghan lors de ses angoissantes visites. Une source proche a témoigné auprès du Mail on Sunday de la détresse de la jeune femme de 36 ans, décrite comme bouleversée et folle d'inquiétude.

Cette révélation survient après un feuilleton médiatique concernant les deux chiens de Meghan Markle, qui les avait recueillis dans un refuge et a régulièrement milité, notamment via son compte Instagram du temps où elle y était active, pour l'adoption (avec le hashtag #adopdontshop : "n'achetez pas, adoptez"). Si Guy a pu rejoindre sa maîtresse en Angleterre, au prix d'un long protocole - puçage, vaccination, quarantaine -, la situation de Bogart a ému le public : le croisé labrador/berger a été laissé en Amérique... Jugé trop vieux pour faire cet éprouvant voyage transatlantique, Meghan Markle a préféré le confier à de proches amis, comme elle le révélait lors de l'interview accordée avec Harry au soir de l'annonce de leurs fiançailles.

Folle d'amour pour ses chiens, Meghan a également la cote auprès de ceux de la reine Elizabeth II : au cours de cette même interview événement, le prince Harry s'agaçait avec humour d'observer comment les corgis qui depuis toujours lui aboyaient après avaient adopté en un éclair sa chérie, jusqu'à dormir sur ses pieds !