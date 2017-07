Mel B a dilapidé toute sa fortune gagnée avec les Spice Girls !

Vendredi 30 juin 2017, Mel B affrontait son futur ex-mari Stephen Belafonte au tribunal de Los Angeles, concernant les requêtes pécuniaires de ce dernier. A cette occasion, la situation financière de l'ancienne Spice Girls a été décortiquée et on a appris qu'elle a dilapidé des millions...

Comme le rapporte le Mail Online, Mel B a quasiment tout dépensé de sa fortune accumulée pendant la période où elle faisait partie des Spice Girls. L'avocate de Stephan Belafonte, maître Grace Jamra, n'a pas hésité à dévoiler cette information à la juge Lawrence Riff, afin de réclamer la vente immédiate de leur maison commune à Los Angeles, actuellement sur le marché pour environ 8 millions de dollars. "Leur train de vie était extravagant et discontinu. Elle a dépensé tout son argent gagné avec les Spice Girls, environ 50 millions de dollars, si ce n'est pas plus", a-t-elle déclaré l'avocate.

On a appris que Mel B (42 ans) ne dispose par exemple que de 1 200 dollars sur le compte de sa société Moneyspider Productions, établie en 1997 et qui s'affaire dans la production sonore, l'enregistrement de musique et des activités de diffusion. La star possède 20% de Spice Girls Limited, soit environ 140 000 dollars, ainsi que 16% de Octopus Direct, soit 14 000 dollars. Mel B, notamment juge dans America's Got Talent, gagnerait toutefois entre 190 000 et 200 000 dollars par mois. Ce qui ne l'empêche pas d'avoir une dette, comme son mari, auprès du fisc...

Mel B et Stephan Belafonte (42 ans), vont donc batailler concernant la garde de leur fille Madison (5 ans) et sur l'argent. Monsieur, qui jusqu'à présent loge chez des amis et affirme n'avoir aucun revenu, réclame notamment 4 300 dollars par mois pour subvenir à ses dépenses alimentaires ainsi que 11 000 dollars par mois pour son logement...

Thomas Montet