Mel B divorce : Son ex veut la plumer, elle lui conseille de se trouver un job

La guerre se poursuit entre Mel B et son futur ex-mari, Stephen Belafonte. En pleine procédure de divorce, les parents de la petite Madison (5 ans) continuent de se disputer autour des indemnités compensatoires que pourrait verser l'ancienne Spice Girl au producteur américain dans le cadre de leur séparation.

Déterminé à réclamer une part de la fortune de Mel B, Stephen Belafonte a d'ores et déjà réclamé auprès de la chanteuse qu'elle lui verse une généreuse pension. Mais selon le site TMZ, Mel B ne l'entend naturellement pas de cette oreille. Lassée que son mari se fasse passer pour une victime sans le sou, la star anglaise lui conseille fermement de se trouver un travail pour pouvoir subvenir lui-même à ses dépenses exorbitantes.

Il faut dire que Stephen Belafonte se montre très gourmand dans ses exigences. Déjà accusé de violences conjugales, de chantage sexuel et d'extorsions par son épouse, l'homme de 42 ans aimerait en plus que Mel B lui verse 4 300 dollars par mois pour subvenir à ses dépenses alimentaires. Dans ses calculs, Stephane Belafonte a également exigé 2 000 dollars mensuels pour pouvoir s'habiller, 11 000 dollars par mois pour son logement et 750 dollars par mois pour se payer un téléphone et les factures qui vont avec.

Une compensation financière exagérée et exorbitante

Cette semaine, Mel B et son avocat se sont donc rendus au tribunal pour exhorter le juge à rejeter ces requêtes exagérées. Dans son argumentaire, la chanteuse de 42 ans affirme que son futur ex-mari n'a pas besoin d'autant d'argent pour se nourrir, rappelant que 4 300 dollars équivalent à un peu plus de 1000 dollars par semaine, soit bien au-delà des dépenses nécessaires pour une famille typique de quatre enfants. Elle refuse également de lui payer quoi que ce soit en rapport avec ses dépenses vestimentaires, rappelant qu'il a récupéré au moment de leur rupture l'intégralité de sa garde-robe dans la maison qu'ils partageaient et qui est aujourd'hui en vente. Enfin, hors de question pour Mel B de verser de l'argent à son ex pour qu'il puisse se loger, dans la mesure où il passe tout son temps chez des amis et où il ne paye absolument rien.

Quant au fait qu'il se présente comme étant désormais quelqu'un de "pauvre", Mel B a signifié dans ses documents que le choix lui appartenait de se "prendre un job dans un autre restaurant" si celui qu'il avait actuellement au Serafina ne lui correspond pas et ne lui permettait pas de gagner un sou. Pour rappel, le Serafina est le restaurant de West Hollywood dont ils sont les deux copropriétaires. La suite au prochain épisode...