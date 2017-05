Mel B des Spice Girls divorce : Son futur ex-mari veut la plumer !

Trompée, humiliée et bientôt plumée ? L'ancienne Spice Girl en voit des vertes et des pas mûres dans le cadre de son divorce avec Stephen Belafonte. Il y a deux mois, la chanteuse de 41 ans s'est séparée de son mari, après presque dix ans d'union, qu'elle accuse de violences conjugales, chantage sexuel et extorsion.

Au coeur de leur dispute ? Les infidélités de monsieur avec la nounou, qui avait réussi à entraîner sa femme dans leurs plans à trois, son côté control-freak et manipulateur ainsi que ses liens douteux avec l'industrie du porno et le grand banditisme. Ce dont le principal intéressé se défend, bien évidemment.

D'après lui, et selon des documents rapportés par le site américain TMZ, il s'estime lésé dans cette sordide affaire qui nuit à sa réputation, et lui a coûté un projet professionnel qui aurait pu lui rapporter jusqu'à 500 000 euros. Ce n'est pas tout puisque l'homme de 42 ans, qui se dit fauché comme les blés, réclame une pension alimentaire à sa future ex-femme. S'il ne précise pas le montant désiré, en revanche il a rappelé "le mode de vie très confortable du couple qui a mené grand train sans jamais avoir de problème d'argent".

Pas de problème d'argent... jusqu'à présent !

Ce qu'il a complètement perdu aujourd'hui, puisque le pauvre homme est obligé de crécher chez des amis, n'ayant plus les moyens de se payer un hôtel depuis qu'il a été viré du domicile conjugal par le juge qui a émis une ordonnance de restriction à son égard. Il faut dire que son compte bancaire, qui afficherait un découvert de 50 000 euros, ne lui permet plus guère de folie et c'est sans compter les frais d'avocats inhérents au divorce.

Stephen Belafonte réclame plus de 200 000 euros à sa future ex-femme pour couvrir ses dépenses de justice. Ce qui ne devrait pas être un problème pour Mel B puisque c'est l'équivalent de son salaire mensuel, sans compter le cachet d'un million et demi d'euros qu'elle a touché il y a deux ans pour participer à l'émission America's Got Talent.

Stephen de son côté ne gagnerait "que" 600 000 euros à l'année et compte sur la vente de leur villa, estimée à 8 millions de dollars, pour se renflouer. Encore faudrait-il que Scary Spice y mette du sien. Il lui reproche en effet de bloquer la vente de la propriété en jouant les difficiles. Alors qu'un joueur de la NFL était intéressée par leur maison, la chanteuse aurait tout simplement refusé de lui faire visiter le bien...

