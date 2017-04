Mel B victime de chantage : Son ultime mise en garde contre l'ex-nounou

Mel B poursuit férocement son combat contre son futur ex-mari Stephen Belafonte et l'ex-nounou de ses enfants, Lorraine Gilles. Un mois après avoir demandé le divorce à son époux, la chanteuse de 41 ans avait par la suite obtenu une ordonnance restrictive à son encontre, l'ayant accusé de violences conjugales. Dans sa plainte, l'ex-Spice Girl avait également affirmé que son compagnon l'avait trompée à plusieurs reprises avec la nounou. Selon elle, Lorraine Gilles (26 ans) était également tombée enceinte de Stephen Belafonte mais avait avorté à la demande du producteur américain. Depuis, le duo aurait exercé une certaine emprise sur la star anglaise, qui assure que son mari et Lorraine Gilles se sont ligués contre elle pour lui extorquer de l'argent, la menaçant de divulguer des vidéos compromettantes...

Assurant être victime de chantage, Mel B affirme que plusieurs sextapes sont en la possession de ses deux bourreaux, qui auraient stocké ces dossiers sensibles dans un entrepôt. Après avoir fait des pieds et des mains auprès de la justice pour tenter de récupérer ce qui lui appartient, la jurée d'X Factor est finalement parvenue à se rendre sur place mardi 11 avril en présence de son avocate pour ouvrir le box. Malheureusement pour elle, aucune sextape ne s'y trouvait, comme le révèle le site TMZ. Stephen Belafonte aurait-il pris les devants en vidant les lieux avant l'arrivée de Mel B ? La question se pose.

De son côté, l'avocate du producteur avait assuré que la chanteuse faisait fausse route, expliquant qu'un inventaire précis des biens stockés dans l'entrepôt serait bientôt réalisé en présence des avocats. "Tout le monde comprendra clairement qu'il n'y avait pas de sextapes dans le box", a-t-elle déclaré.

Si sa visite à l'entrepôt ne lui a pas permis de coincer son ex, Mel B a toutefois répliqué en obtenant une nouvelle ordonnance restrictive, cette fois à l'encontre de Lorraine Gilles. TMZ rapporte en effet que la maman de Phoenix (18 ans), Angel (10 ans) et Madison (5 ans) a interdit à l'ex-nounou de s'approcher d'elle et de ses enfants à moins de 90 mètres. "Le juge a également ordonné à Lorraine de ne rien retirer du box", est-il écrit. Peut-être était-il déjà trop tard...