Mel B divorce : L'histoire se corse avec l'ex-femme de Stephen Belafonte

Le divorce de Mel B et le producteur Stephen Belafonte se complique encore un peu plus.

Depuis le mois dernier, l'ex-Spice Girl se dispute avec son futur ex-mari qu'elle accuse de violences conjugales, extorsion et chantage sexuel en plus d'avoir entretenu une liaison avec la nounou de ses enfants Phoenix (18 ans, dont le père est Jimmy Gulzar), Angel (10 ans, dont le père est Eddie Murphy) et Madison (5 ans, qu'elle partage avec Stephen), avec qui elle a aussi eu des rapports sexuels.

Alors que la mule est déjà bien chargée, une autre personne est encore venue se greffer à cette sordide histoire : l'ex-compagne du producteur de 41 ans. Nicole Contreras, qui a pris le parti de la chanteuse bafouée ayant elle-même était victime de la violence de Stephen, vient d'être juridiquement impliquée dans l'affaire. Le père de sa fille Giselle (12 ans) a balancé à la police de Los Angeles un enregistrement audio d'une femme qui essaie de lui extorquer plusieurs millions de dollars.

Dans la converstion téléphonique en question, datée du 20 mars dernier, on peut entendre une femme arguer qu'elle va "démolir" et "enterrer" le producteur s'il ne lui verse pas la modique somme de 500 000 dollars. La femme, qui semble ivre si l'on en croit les informations du site TMZ, fait aussi référence à Giselle et au versements mensuels qu'aurait déposé Stephen sur son compte.

L'homme, qui serait en lien avec le grand banditisme et l'industrie du porno selon les avocats de Melanie Brown, assure que c'est son ex Nicole Contreras qui l'a menacé de la sorte. Ce dont la principale intéressée se défend. "Ce n'est clairement pas moi que l'on entend. Stephen arrange les histoires à sa sauce parce que j'ai dit la vérité à la presse", a-t-elle assuré au site américain. Elle ajoute en outre que les avocats de Mel B lui ont demandé de livrer sa version de l'histoire, "qui est n'est pas très jolie jolie". A suivre, donc...

Coline Chavaroche