Mel B et les plans à trois avec la nounou : L'ex-Spice Girl passe aux aveux...

Alors que la guerre fait rage entre Mel B et son futur ex-mari Stephen Belafonte, l'ex-Spice Girl vient de faire un premier aveu... ! Depuis plusieurs semaines, le couple marié depuis sept ans, s'oppose dans un sordide bras de fer judiciaire.

Le mois dernier, la chanteuse de 41 ans a demandé le divorce au père de sa fille Madison (5 ans), qu'elle accuse de violences conjuales, d'extorsion et de chantage sexuel. Au coeur du conflit ? Leur bombesque nounou Lorraine Gilles, avec qui l'ex-couple aurait entretenu des relations sexuelles. Ce dont l'interprète de Wannabee, ne se défend pas, bien au contraire !

Selon de nouvelles informations du site TMZ, Melanie Brown de son vrai nom a confirmé que son mari et elle se sont bel et bien prêtés à des parties fines avec la jeune et jolie blonde, et ce pendant plus de sept ans... En revanche, l'ancienne partenaire de scène deVictoria Beckham affirme qu'ils ont franchi la ligne rouge le jour où Stephen et Lorraine ont couché ensemble rien que tous les deux, sans qu'elle soit au courant.

Dans sa plainte, la maman de Phoenix (18 ans, dont le père est Jimmy Gulzar), Angel (10 ans, dont le père est l'acteur Eddie Murphy) et Madison explique que la jeune femme était tombée enceinte de Stephen du fait de leurs relations extra-conjugales et que son producteur de mari l'avait forcée à avorter. Elle assure aussi qu'ils sont en possession de vidéos compromettantes qu'ils menaçaient de diffuser si elle ne leur versait pas l'argent qu'ils réclamaient.

Face aux accusations de l'ancienne jurée de l'émission X-Factor, la bombe allemande, aujourd'hui mariée à un certain Michael Bleau, a porté plainte pour diffamation. Toujours est-il que la procédure de divorce promet encore d'autres belles surprises puisque les journalistes du site TMZ croient savoir que la nounou n'est pas la seule avec qui le couple s'est livré à des plans à trois. D'ailleurs, la popstar Rita Ora était notamment dans leur viseur et aurait décliné leurs avances, si l'on en croit les informations du tabloïd The Sun...

Coline Chavaroche