Melania Trump et Letizia d'Espagne : Duel fashion à Washington

En visite officielle aux États-Unis, la reine Letizia d'Espagne et son mari le roi Felipe VI ont été reçus par le président américain Donald Trump. La rencontre a eu lieu à la Maison Blanche et tous les regards étaient braqués sur l'Espagnole et la First Lady, Melania Trump.

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook

À ne pas rater