Melania Trump et sa veste polémique : Elle s'explique enfin !

Suivie par les caméras de ABC pour les besoins d'une émission spéciale intitulée Being Melania - The First Lady, lors de sa récente tournée solo en Afrique, l'épouse de Donald Trump a accepté de s'exprimer sur plusieurs sujets. Elle est notamment revenue sur la polémique liée à l'une de ses tenues.

L'été dernier, alors que l'Amérique se déchirait sur les camps de rétention de mineurs migrants, Melania Trump était vue prenant l'avion en direction de l'un de ces camps au Texas, vêtue d'une veste kaki prêt-à-porter de chez Zara. Dans son dos, on pouvait lire en anglais "I really don't care, do u ?" ce qui signifie "Je m'en fiche complètement, et vous ?" Énorme tollé puisque, au mieux, on parlait de maladresse, au pire de provocation gratuite. Son staff avait tout fait pour éteindre la polémique et, depuis, Melania Trump s'est de nouveau illustrée par une tenue polémique en Afrique...

Pour ABC, elle a parlé de la fameuse veste Zara. "Vous savez, je me demande souvent si je n'avais pas porté cette veste, si j'aurais eu autant de couverture médiatique. Il est évident que je n'ai pas porté cette veste par rapport aux enfants. Je ne l'ai portée que pour monter et descendre de l'avion. C'était un message pour les personnes et les médias de gauche qui me critiquent. Je veux leur montrer que je m'en fiche. Vous pouvez critiquer autant que vous le souhaitez, cela ne m'empêchera pas de faire ce que je crois être juste. Après la visite, je l'ai remise juste pour voir à quel point les médias en étaient obsédés", a-t-elle expliqué. Et la maman de Barron Trump d'ajouter qu'elle aimerait que la presse se focalise plus sur ses actions...