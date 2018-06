Barron Trump : Une star veut le mettre en cage avec des pédophiles puis s'excuse

On ne le connaissait pas si vindicatif et pourtant l'acteur Peter Fonda s'est pris les pieds dans le tapis en voulant attaquer Donald Trump. L'acteur d'Easy Rider (78 ans) a critiqué la décision du président d'appliquer la "tolérance zéro" avec les immigrés à la frontière avec le Mexique, séparant ainsi les parents (jugés par les autorités) des enfants mineurs. Depuis, le Républicain a signé un décret mettant fin à ces séparations.

Sur Twitter, Peter Fonda avait écrit : "On devrait arracher Barron Trump des bras de sa mère et le mettre dans une cage avec des pédophiles et voir si sa mère se dresse contre l'énorme trou du cul avec lequel elle est mariée. 90 millions de personnes dans les rues de notre pays en un seul week-end. Fuck." Un message très virulent pour mobiliser l'opinion publique et qui visait également Melania Trump, maman du jeune Barron âgé d'à peine 12 ans. La First Lady, revenue sur le terrain depuis seulement quelques jours, avait évoqué sa tristesse en voyant les images d'enfants séparés de leurs parents. Nul doute que l'ancien mannequin, elle-même immigrée slovène, n'a pas été insensible au sort de ceux qui essayent de rallier les États-Unis dans l'espoir d'une vie meilleure...

Après son message, signalé aux Services secrets – comme l'avait été par le passé la photo de décapitation de Trump par Kathy Griffin –, Peter Fonda a supprimé son tweet et s'est excusé. "J'ai tweeté quelque chose de hautement inapproprié et de vulgaire à propos du président et sa famille en réponse aux images choquantes que je voyais à la télévision. Comme beaucoup d'Américains je me sens plein d'empathie et très déstabilisé par la situation qui voit des enfants séparés de leurs parents à la frontière mais je suis allé trop loin. C'était une erreur et je n'aurais pas dû faire cela. J'ai immédiatement regretté et je m'excuse sincèrement auprès de la famille pour ce que j'ai dit et pour la douleur que mes mots en causée", a-t-il dit.

Thomas Montet