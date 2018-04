Melania Trump fait son entrée au musée Madame Tussauds de New York

Alors que la véritable Melania Trump est au côté de son président d'époux, à Washington, pour une nouvelle rencontre officielle avec Emmanuel et Brigitte Macron, son double de cire vient de faire une apparition remarquée à New York. Ce 25 avril 2018, la statue de la First Lady a en effet rejoint celle de Donald Trump, dans une reconstitution du fameux bureau ovale au musée Madame Tussauds de Time Square.

"C'est incroyablement ressemblant", selon Sean Spicer, ancien porte-parole de la Maison Blanche ayant fait le déplacement pour inaugurer la nouvelle statue. D'après le New York Post, ce dernier en a profité pour se confier sur celle qu'il a pu fréquenter pendant plusieurs mois. "Je ne pense pas que les Américains apprécient pleinement son intelligence... Elle a vraiment le doigt sur le pouls de l'actualité politique et ce qu'il se passe dans les médias", a-t-il déclaré au sujet de l'ancien mannequin de 47 ans.

Leur amour est authentique

Interrogé sur les éventuelles tensions au sein du couple présidentiel, l'ancien porte-parole se veut rassurant : "Elle soutient vraiment le président, et personnellement, elle a toujours été là pour son mari." Quant au moment quelque peu gênant où Donald Trump a essayé de prendre la main de sa femme lors de la visite du couple Macron, là encore, place à la modération : "Marié depuis quatorze ans, j'ai également connu des moments étranges. Je pense que leur amour et intérêt l'un pour l'autre est authentique, c'est le plus important."

La statue de cire de Melania sera exposée à Times Square jusqu'au 31 mai, avant d'être déplacée au musée Madame Tussauds de Washington.