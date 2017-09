Melania Trump : Sa robe fait tache, Donald se ridiculise...

Les États-Unis ne manquent pourtant pas de créateurs, même si certains ne souhaitent pas habiller la First Lady. Melania (et ses conseillers) manque un peu de logique et semble bien loin des préoccupations de Brigitte Macron, consciente de pouvoir mettre en valeur le savoir-faire tricolore : "Quand je voyage, on me parle sans arrêt de la manière dont je suis habillée, de l'importance de la mode. On montre dans le monde entier tout ce que nous savons faire. (...) Je suis très très fière si je peux contribuer un petit peu à donner une forme de visibilité. C'est très important pour moi", avait-elle confié cet été face à la caméra de Francetvinfo.

Outre cette photo une nouvelle fois bien maladroite de Melania Tump, la presse américaine, de CNN au Washington Post, dénonce "l'hypocrisie" de lancer cette semaine "Made in America" quand on sait qu'une partie du business de Donald Trump (confié à ses fils durant la présidence) et de sa fille Ivanka, désormais sa conseillère à la Maison Blanche, repose sur des produits fabriqués hors des États-Unis. Le site de CNN rappelle que la maroquinerie et le prêt-à-porter siglé Ivanka Trump proviennent d'usines indonésiennes, chinoises, vietnamiennes, éthiopiennes et bangladaises. Après l'élection, un appel au boycott, qui n'avait pas - été très efficace n'en avait pas moins fait beaucoup de bruit.

Lundi après-midi à la Maison Blanche, Donald Trump a carrément organisé une sorte de présentation façon télé-achat de produits fabriqués aux États-Unis comme des clubs de golf, ce sport qu'il pratique tant. Le président, qui n'a peur de rien, surtout pas du ridicule, a déclaré que les "produits fabriqués en Amérique étaient les meilleurs au monde" (ce qui en dit long sur les siens et ceux de sa fille) et décidé que le 17 juillet serait dès lors la journée du "made in America". God bless him...