Mélanie Da Cruz accusée d'escroquerie et insultée: "Me tapez pas sur le système"

Mélanie Da Cruz, révélée par Secret Story 9 sur NT1, n'a apparemment pas que des Prix Nobel dans ses followers. Dimanche 21 janvier 2018, la jolie blonde en couple (aux dernières nouvelles...) avec le footballeur Anthony Martial l'a confié sur Instagram, très remontée.

En effet, l'une de ses abonnées s'est vraisemblablement fait arnaquer par l'un de ces innombrables faux comptes de stars vendant soi-disant des iPhone – une arnaque pourtant vue et revue sur les réseaux sociaux... – et a reproché à la vraie Mélanie Da Cruz de l'avoir escroquée ! "J'arrête de te suivre, trop déçue, je me suis fait escroquer trois euros avec ton compte de m*rde ! Tu n'est qu'une sale **** ! Une michetonneuse qui se fait de l'argent sur le dos des autres !", a lancé la jeune femme très remontée dans un message privé.

Décontenancée et énervée par cette attaque virulente, l'ex-candidate de SS9 a alors réagi : "Avec mon compte tu t'es fait escroquer ? Si tu es assez c*nne pour confondre mon compte et les comptes fake, c'est ton problème ! Tu es malade toi. Je n'ai jamais proposé quoi que ce soit qui puisse escroquer les gens. Donc unfollow moi !" Et la jeune internaute de répondre, sûre d'elle, malgré les explications de la starlette : "Si, tu m'as proposé de gagner un iPhone."

Face à l'agressivité et l'incompréhension de sa cyber-agresseuse, Mélanie da Cruz a répliqué résignée : "Va porter plainte." Et d'ajouter, en s'adressant à tous ses abonnés : "Que les plus jeunes se fassent avoir... Mais que des personnes de son âge n'aient pas assez de jugeote (smiley choqué) Je ne vends pas d'iPhone et je n'en fais pas gagner. Cordialement, me tapez pas sur le système."