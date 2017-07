Mélanie Da Cruz : Elle s'offre de nouvelles lèvres pulpeuses !

Mélanie Da Cruz a craqué et s'est offert de nouvelles lèvres ! Sur Snapchat, l'ex-candidate de Secret Story 9 (NT1) a révélé vouloir une bouche plus pulpeuse. Le hic ? La jolie blonde a "peur des piqûres". Du coup, elle s'est rabattue sur la "méthode Coco", en référence à sa copine Coralie Porrovechio, qui a récemment retouché ses lèvres.

Ainsi, la chérie d'Anthony Martial a filmé sa séance de repulpage. Sur ces images, ses fans la découvrent allongée tandis qu'un laser est passé sur la zone à traiter. Mais de quoi s'agit-il exactement ? Via Instagram, le prestataire en question a donné quelques indications.

Mélanie Da Cruz, tout comme Coralie Porrovechio, ont bénéficié d'un "traitement anti vieillissement et repulpeur par haute fréquence à base d'acide hyaluronique". Il s'agirait là d'une méthode "non invasive et sans injection" conseillée pour "les lèvres qui manquent de volume ou qui ont perdu en régénération des cellules".

Dès la fin de la séance, la jolie blonde a pu constater le changement. Ses lèvres sont alors redessinées, et même légèrement colorées. Toutefois, Mélanie Da Cruz devra patienter jusqu'à vendredi, jour de "retouche", afin de découvrir le résultat final. En attendant, elle semble déjà conquise...