Mélanie et Bastien (Secret Story 10) : Les vraies raisons de leur rupture !

Mélanie et Bastien se sont rencontrés dans Secret Story 10 (TF1) et ont rompu peu de temps après la diffusion du programme. Pourtant, les ex ont accepté de se retrouver dans une autre télé-réalité, Moundir et les apprentis aventuriers 2 (W9).

Auprès de nos confrères de Purebreak, Mélanie s'est livrée sur leurs retrouvailles. "Je ne sais même pas comment on a géré, on est tous les deux très spontanés. Pendant le voyage, on a été séparé, on ne s'est pas parlé et on a ensuite été placé dans deux hôtels différents. On s'est seulement revu dans la jungle", a-t-elle révélé.

Puis, l'ex-candidate de Secret Story 10 en a profité pour dévoiler les vraies raisons de sa rupture avec Bastien : "On se prenait beaucoup la tête. J'ai un très fort caractère et lui aussi. Et puis tout le monde se mêlait de notre histoire, c'était assez fatigant. Les gens ne se rendent pas compte à quel point. Au bout d'un moment on est humain, on a des sentiments et ça a fini par éclater."

"Il m'a bien énervée et m'a bien saoulée, mais c'était tout le temps les montagnes russes entre lui et moi", a poursuivi Mélanie. Et puis, évidemment, la cohabitation n'a pas été facile à la sortie de Secret Story 10. "Après l'émission, j'ai été très mal pendant un long moment et Bastien aussi, a-t-elle avoué. En plus, il a fallu qu'on apprenne à se connaître dans la vie de tous les jours, ce n'était pas facile du coup."

Dans la foulée, la jolie brune a démenti la rumeur selon laquelle elle se serait remise en couple avec son ex Kevin. "Nous sommes très amis aujourd'hui, a-t-elle déclaré. Je le respecte énormément, mais je ne me remettrai jamais avec lui."

En mars dernier, Bastien s'était exprimé sur sa rupture avec Mélanie : "Jamais une insulte n'est sortie de ma bouche. Jamais une calomnie. Je tiens à Mel, mais sa souffrance s'est transformée en haine et aurait blessé les plus insensibles. Elle n'en est pas responsable, mais moi non plus. Croyez-le ou non."