Melanie Griffith atteinte d'un nouveau cancer de la peau...

Bis repetita pour Melanie Griffith. La célèbre actrice américaine, âgée de 60 ans, est atteinte d'un nouveau cancer de la peau.

C'est la deuxième fois que ce mal frappe la comédienne. Selon une source proche de cette dernière et citée par Us Weekly, l'ex-épouse d'Antonio Banderas a débuté un traitement pour venir à bout d'un carcinome basocellulaire qui a pris racine sur son nez. Il s'agit du plus fréquent des cancers (près de la moitié des cas) aux États-Unis, et il est principalement causé par une forte exposition au soleil ou aux rayons ultraviolets. Si traité de manière précoce, il peut disparaître avec l'aide de la chirurgie. En revanche, s'il ne l'est pas, il peut se répandre et recouvrir une grande surface de peau...

À l'instar de Hugh Jackman qui a multiplié les opérations pour venir à bout de cette tumeur, Melanie Griffith avait déjà pratiqué une opération chirurgicale en décembre 2009, afin d'enlever une cellule similaire. À l'époque, c'était au niveau de l'oeil. "La plupart des gens me disent que je suis horrible. Les tweets que je reçois sont vraiment méchants", racontait Griffith en octobre 2012, à propos des commentaires qu'elle recevait à ce moment-là, en écho à son oeil au beurre noir et à la chirurgie esthétique.

Bien décidée à faire taire ses détracteurs, la maman de Dakota Johnson (Fifty Shades) ne s'était pas effondrée. "Je ne sais pas si je suis si bien. Mais je travaille beaucoup. J'ai un entraîneur avec qui je bosse quatre fois par semaines, et je fais du yoga", se défendait la star de Working Girl.