Mélanie Laurent agressée : "Il m'a demandé de me mettre nue dans son lit"

"Peut-être ai-je été victime d'amnésie traumatique ?" C'est par ces mots que Mélanie Laurent est revenue sur l'agression sexuelle dont elle a été victime au tout début de sa carrière. Dans le magazine Elle, la star française s'épanche sur le scandale Harvey Weinstein et raconte à sa propre expérience. Non pas avec le grand mogul hollywoodien, à propos duquel elle dit avoir "esquivé toute rencontre face-à-face", mais avec un réalisateur français.

Confiant avoir croisé "beaucoup de pervers sexuels et d'hommes libidineux", Mélanie Laurent revient sans fard sur cette "amère expérience". Elle avait 20 ans. "Un réalisateur français m'a reçue chez lui pour son casting et m'a demandé de me mettre nue dans son lit et de jouer une scène très cul très dérangeante. Je me suis figée, mon coeur s'est mis à battre furieusement, et je suis partie en courant", raconte la comédienne aujourd'hui âgée de 34 ans.

Assurant avoir "complètement occulté cette scène" de sa mémoire, Mélanie Laurent a pu avancer. "Il n'a jamais fait carrière, preuve qu'il y en a pour qui la sanction tombe immédiatement", assure l'actrice qui, en revanche, brillera quelques années plus tard, dans Je vais bien ne t'en fais pas, avec un César du meilleur espoir féminin à la clé.

"C'est en lisant les témoignages contre Harvey Weinstein que j'ai eu un flash. Le souvenir de la peur primaire ressentie ce jour-là", raconte Mélanie Laurent qui, à l'instar de sa consoeur Léa Seydoux (elle aussi très prisée à Hollywood), a décidé de parler.

Par chance, elle n'a jamais été confrontée aux agissements du prédateur Weinstein, qu'elle a toujours cherché à éviter. Prévenue du danger, l'actrice d'Inglourious Basterds n'a pas été harcelée par le tycoon américain. Mais elle se souvient "des paroles rapportées", bien qu'elle n'ait "jamais entendu aucun témoigne direct d'une victime". Elle raconte tout de même "traumatisme des rencontres avec lui", le fait que l'on "sentait qu'il y avait un avant et un après le passage dans sa chambre". Fort heureusement, à l'inverse d'Emma de Caunes ou de Judith Godrèche, Mélanie Laurent n'a pas eu à passer dans cette chambre...

Récit à retrouver en intégralité dans le magazine Elle, numéro du 20 octobre 2017.