Mélanie Maudran (Un si grand soleil) mariée à un célèbre tennisman

Mélanie Maudran fait actuellement les beaux jours de France 2 en endossant le rôle principal de la nouvelle série quotidienne française Un si grand soleil. Dans la peau de Claire Estrella, la comédienne a déjà conquis le coeur de millions de téléspectateurs et a renoué avec ses fidèles fans, qu'elle avait délaissés pendant de nombreuses années.

En effet, Mélanie Maudran (39 ans) avait décidé de s'accorder une parenthèse enchantée depuis son mariage secret avec Thierry Ascione en juillet 2010. Ce beau brun de 37 ans n'est pas inconnu du grand public puisqu'il a une longue carrière de tennisman derrière lui et même des victoires impressionnantes, dont une contre le grand champion mondial Rafael Nadal.

C'est lors du Tournoi de Chennai en 2004 que le Français était parvenu à dominer le Majorquin. Il a joué son dernier match en 2010, l'année de son mariage. Depuis, il s'est consacré à son nouveau métier de coach et a notamment eu sous sa coupe Jo-Wilfried Tsonga.

Mélanie Maudran et Thierry Ascione sont les heureux parents de Tom (né en 2014) et Léo (né en 2015). Ensemble, ils ont pris du temps pour vivre des moments sereins en famille, comme l'a expliqué la jolie blonde dans les colonnes de Télé Star.

Mais aujourd'hui, elle est prête à reprendre sa place de leader du petit écran français avec Un si grand soleil. Pour son lancement, le feuilleton a d'ailleurs commencé sur les chapeaux de roues en réunissant plus de 4 millions de téléspectateurs, dépassant au passage la fiction populaire de France 3 – et en place depuis quatorze ans – Plus belle la vie.

Retrouvez Un si grand soleil du lundi au vendredi à 20h40 sur France 2